В Калининском районе Петербурга задержали подозреваемых похитителей денег у пенсионеров

В Петербурге задержаны трое мужчин, которые, предположительно, под видом сантехников, выносили из квартир пенсионеров деньги.

В среду, 25 декабря, на проспекте Художников, 5 задержали троих мужчин по подозрению в похищении денежных средств у пенсионеров. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ранее задержанные были неоднократно судимы.

В ноябре, 15 числа, в полицию Калининского района обратился 80-летний гражданин с заявлением, что неизвестные, представившиеся сантехниками, вошли к нему в квартиру под предлогом проверки сантехники. После их ухода хозяин обнаружил отсутствие денежных средств в размере 16 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Спустя месяц, 10 декабря, похожая ситуация произошла с 85-летней пенсионеркой. В этот раз злоумышленники проникли в квартиру под предлогом проверки теплосетей. После их ухода женщина обнаружила отсутствие денежных средств в сумме 90 тысяч рублей. Также было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В результате 15 декабря были задержаны мужчины 27, 29 и 30 лет по подозрению в совершении преступления.

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