Музей-заповедник «Царское село» привез уникальную экспозицию в Светлогорск

В Калининградской области появилась уникальная экспозиция от музея-заповедника «Царское село».

Открытие выставки «Петр Первый. Начало янтарного пути» состоялось в Музее Мирового океана в Светлогорске. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что благодаря этой выставке можно узнать о путешествии молодого Петра в Пруссию, об основании Царского Села и судьбе янтарной комнаты. Экспозиция представлена несколькими копиями воссозданных элементов, а также с помощью виртуальной модели.

Директор государственного музея-заповедника «Царское село» Ольга Таратынова подчеркнула, что знакомство с представленным в Музее Мирового океана VR-проектом является неким приглашением к посещению.

«Когда-нибудь человек, который здесь, в Светлогорске, познакомился с этим проектом, придет к нам», — заметила Таратынова.

Выставка от музея-заповедника «Царское село» передвижная, таким образом, после экспозицию представят в Воронеже, Пскове, а затем в Выборге.

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