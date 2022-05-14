Последний «коммерческий» МРЭО закрылся в Выборгском районе Петербурга

Последний &#171;коммерческий&#187; МРЭО закрылся в Выборгском районе Петербурга
Последний "коммерческий" МРЭО закрылся в Выборгском районе Петербурга. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На этой неделе, 11 мая свою работу прекратило находящееся ранее в помещении коммерческой фирмы в Верхнем переулке, 5 межрайонное регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД.

Как сообщают в пресс-службе петербургского ГУ МВД, МРЭО переехало в новое здание на улице Прокофьева. Оно стало последним «коммерческим» отделением подобного типа.

До этого МРЭО занимали помещения в офисах компаний на безвозмездной основе, в связи с тем, что не хватало государственных площадок. Инспекторы ГИБДД вели свою деятельность, а коммерсанты являлись платными посредниками, к их услугам граждане прибегали, чтобы не стоять в длинных очередях.

Несколько лет назад руководством ГУ МВД России решили, что такая практика не подходит и решили, что системы подобных МРЭО будут ликвидированы. Потребности населения в госуслугах решено удовлетворять за счёт других ресурсов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что что в начале текущего, 2022, года преступления в России чаще совершали мужчины без дохода и с криминальным прошлым.

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