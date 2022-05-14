Последний «коммерческий» МРЭО закрылся в Выборгском районе Петербурга

До этого МРЭО занимали помещения в офисах компаний на безвозмездной основе, в связи с тем, что не хватало государственных площадок. Инспекторы ГИБДД вели свою деятельность, а коммерсанты являлись платными посредниками, к их услугам граждане прибегали, чтобы не стоять в длинных очередях.

Несколько лет назад руководством ГУ МВД России решили, что такая практика не подходит и решили, что системы подобных МРЭО будут ликвидированы. Потребности населения в госуслугах решено удовлетворять за счёт других ресурсов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что что в начале текущего, 2022, года преступления в России чаще совершали мужчины без дохода и с криминальным прошлым.