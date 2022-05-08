В МВД составили социальный портрет преступника в России

В МВД составили социальный портрет преступника в России
Чаще всего преступления совершали мужчины с гражданством РФ. Фото: pixabay

В начале 2022 года преступления в России чаще совершали мужчины без дохода и с криминальным прошлым.

По данным МВД, в январе-марте текущего года правоохранительные органы в России выявили почти 212 тысяч человек, нарушивших закон. Большинство из них (65%) не имеют постоянного источника дохода, а 57% преступников ранее уже совершали противоправные действия. Каждое третье преступление было совершено в нетрезвом состоянии, при этом за год количество таких преступлений сократилось на 14%. Об этом пишет ТАСС.

Чаще всего преступления совершали мужчины с гражданством РФ. На россиянок приходится каждое шестое преступление, а на долю иностранных граждан — каждое 24-е.

Среди подростков и студентов преступность сократилась на 10%. Всего в начале 2022 года за преступления задержали 6,2 тысячи несовершеннолетних и 7 тысяч студентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России выросло число преступлений с участием мигрантов.

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