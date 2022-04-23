МВД: в России выросло число преступлений с участием мигрантов

Количество совершаемых приезжими преступлений в России в начале года выросло на 8%.

Согласно криминальной статистике МВД РФ, за первый квартал 2022 года иностранцы успели совершить 10,4 тысячи преступлений. Это на 8% больше преступлений, чем в начале прошлого года. Среди всех преступлений 8,4 тысячи было совершено мигрантами из стран СНГ. Здесь рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 12,6%

Также стало известно, что в начале 2022 года в России наблюдался рост числа преступлений в отношении приезжих. Количество таких правонарушений выросло на 6% — до 3,9 тысячи. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в Ленобласти снизилось на 16%. При этом разбоев фиксируется на 21% меньше, а краж — на 5%.