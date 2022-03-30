Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Ленобласти снизилось на 16%

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Ленобласти снизилось на 16%
Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Ленобласти снизилось на 16%. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Число официально зарегистрированных преступлений в Ленинградской области за 2021 год стало меньше.

Уголовные дела по тяжким и особо тяжким преступлениям в Ленобласти сократились на 16%. При этом разбоев фиксируется на 21% меньше, а краж — на 5%. Об этом рассказал начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин на заседании Законодательного собрания Ленинградской области.

Также на 13% уменьшилось количество дел по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако каждое шестое тяжкое и особо тяжкое дело имело связь с наркотическими веществами. За 2021 год было возбуждено более 800 уголовных дел.

Уличная преступность, по словам Плугина, упала на 14%, а бытовая — на 15%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли полумиллионную кражу в Ленобласти. В период с 26 февраля по 4 марта 2022 года неизвестные незаконно проникли в хозяйственную постройку и похитили имущество, принадлежащее мужчине, причинив ущерб на сумму 502 000 рублей.

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