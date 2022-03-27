В Ленобласти раскрыли полумиллионную кражу

Сотрудники полиции раскрыли полумиллионную кражу в Ленобласти.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, в период с 26 февраля по 4 марта 2022 года неизвестные незаконно проникли в хозяйственную постройку, расположенную на Красносельском шоссе, 5, в поселке Ропша Ломоносовского района, откуда похитили имущество, принадлежащее мужчине, причинив ущерб на сумму 502 000 рублей.

В феврале было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В марте подозреваемых удалось задержать. Ими оказались трое граждан, 25 и 32 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пожилую женщину из Санкт-Петербурга на протяжении двух с половиной лет переводила деньги мошенникам, которые обещали ей государственную компенсацию. В общей сложности она сделала десять переводов.