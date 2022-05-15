В Смольном объяснили, как отличить поддельные квитанции ЖКХ

Некоторым петербуржцам в этом месяце пришли поддельные квитанции ЖКХ. В Смольном объяснили, как не попасться на удочку мошенников.

Вице-губернатор города Сергей Дрегваль написал на своей странице «ВКонтакте», что при получении вызывающей подозрение квитанции нужно обратиться в управляющую компанию (УК, ЖСК или ТСЖ) и уточнить, с какими организациями она работает.

Он отметил, что поддельные квитанции с виду почти ничем не отличаются от настоящих. Поэтому необходимо проверить, существуют ли на самом деле указанные ИНН, адрес и QR-код.

Кроме того, по словам Дрегваля, поставщики услуг и УК должны заранее уведомлять о планируемых изменениях в оплате. Если сообщений не было, то, скорее всего, это фейк.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что средний платеж россиян за ЖКУ увеличился на 5,5%.