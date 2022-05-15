Крупнейшая выставка кошек проходит в Петербурге

В петербургском «Экспофоруме» в эти выходные стартовала крупнейшая выставка кошек.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на выставке покажут больше 800 различных пород кошек. Зрители смогут увидеть не только всем известных британцев и шотландцев, но и экзотические породы — шартрезов, девон-рексов и курильских бобтейлов. Кроме того, на выставке можно встретить экзотов, мейн-кунов, ориентальных, невских маскарадных, русских голубых и многих других.

Выставку посетят и звездные представители усатых и хвостатых. Один из главных гостей — известный кот-оракул Ахилл из петербургского Эрмитажа. На последнем чемпионате Европы по футболу он верно предсказал итоги почти всех матчей, которые прошли в Северной столице.

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