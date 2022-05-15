Sabah: зеленый чай помогает похудеть и укрепляет иммунитет

Турецкий диетолог Пакизе Гизем Акгюль рассказала о полезных свойствах зеленого чая и дала несколько советов по его употреблению.

Как пишет газета Sabah, зеленый чай рекомендуется тем, кто хочет укрепить иммунитет, избавиться от лишних килограммов и предотвратить ожирение, защититься от рака и нормализовать уровень сахара в крови.

По словам Акгюль, зеленый и черный чай изготавливаются из одного и того же растения, но различия между ними колоссальные. В зеленом напитке содержится больше полифенолов и почти в 10 раз больше витамина С, чем в черном. Кроме того, зеленый чай является источником витаминов В1 и В2.

Для правильной заварки зеленого чая специалист посоветовала отказаться от пластиковых и алюминиевых емкостей. Чай нужно заваривать водой, которая только вскипела. После нужно оставить чай на четыре-пять минут, а затем пить.

В день следует пить не более трех чашек зеленого чая, отметила диетолог.

Употреблять зеленый чай с осторожностью нужно тем, кто страдает сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, дисфункцией щитовидной железы, паническим расстройством. Кроме того, консультация с врачом перед употреблением этого напитка необходима тем, кто принимает препараты, стимулирующие ЦНС, некоторые ингибиторы и препараты железа, а также препараты от сахарного диабета.

В зеленом чае содержится кофеин, поэтому от него следует отказаться беременным и кормящим матерям — это вещество может вызвать беспокойство у младенцев. Она рассказала, что частое употребление этого напитка снижает уровень фолиевой кислоты, дефицит которой вызывает дефект нервной трубки.

«В первые три месяца рекомендуется не пить зеленый чай, а в дальнейшем – употреблять одну-две чашки в день с разрешения врача», — подчеркнула специалист.

Зеленый чай является богатым источником полезных для организма веществ. Например, L-теанин помогает расслабиться и улучшает общее состояние. Витамин С укрепляет иммунитет и защищает организм тот заболеваний.

Благодаря кофеину зеленый чай снимает усталость. Также в чае содержатся катехины, которые вместе с кофеином ускоряют обмен веществ и помогает в сжигании жира. Кроме того, у зеленого чая есть свойство снижать аппетит, поэтому он предотвращает развитие жира.

Помимо этого, данный напиток предотвращает размножение бактерий и их прилипание к зубам, что помогает устранить неприятный запах из рта и снижает риск кариеса. Также зеленый чай помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает уровень холестерина.

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