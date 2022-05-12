Врач-диетолог Королева: молоко, газировка и кофе разрушают кости

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о вредных напитках, которые медленно разрушают кости.

Специалист заявила в разговоре с «Москвой 24», что одним из таких напитков является молоко. В нем содержатся кислые компоненты, которые вымывают полезные вещества из организма. Но это можно предотвратить, уравновесив их щелочными компонентами, которые есть в овощах.

По словам Королевой, слишком частое употребление кислых продуктов может спровоцировать ацидоз — изменение pH-среды организма. В этом случае из костной массы вымываются все полезные щелочные минералы, что делает их менее прочными.

Для здоровья костей также вредно кофе. Он нарушает процесс усвоения важных минеральных веществ, таких как кальций и магний. Употреблять кофе следует между приемами пищи. Этот напиток также приводит к обезвоживанию организма, поэтому после каждой чашки кофе нужно выпивать не менее одного стакана воды.

Сладкие газированные напитки увеличивают риск развития остеопороза. В них содержится ортофосфорная кислота, которая может навредить не только костной массе, но и ЖКТ, зубам.

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