В лобовом ДТП в поселке Ушаки погиб пассажир иномарки

В Тосненском районе Ленобласти произошло лобовое ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал.

Как сообщила Аварийно-спасательная служба Ленинградской области, авария случилась в воскресенье днем на автодороге в поселке Ушаки. Лоб в лоб столкнулись автомобили «Киа» и «Митсубиси». К месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд города Тосно.

В «Киа» все живы, а в «Митсубиси» травмы получили два человека. Одного из пострадавших спасатели деблокировали и передали медикам, а второй пассажир скончался — его передали полицейским.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двоих подростков завалило при обрушении здания в Кронштадте. Оба госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами и тупыми травмами живота.