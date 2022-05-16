Трассу «Кола» перекроют 17 мая из-за разводки моста через Свирь

Трассу «Кола» перекроют 17 мая из-за разводки моста через Свирь
Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Во вторник, 17 мая, федеральную трассу «Кола» перекроют для автомобильного движения, чтобы развести мост через реку Свирь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северно-Запад», автомобильная дорога будет полностью закрыта на два часа для разводки моста через Свирь, расположенного рядом с городом Лодейное Поле в Ленинградской области.

Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Мост будет разведен с 11:00 до 13:00. В это время по реке пройдет яхта «Петр 1», высота которой составляет 23 метра. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства и обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что внутреннее кольцо КАД в Ломоносовском районе частично перекроют до 25 мая. Ремонт будут проводить на трехкилометровом участке между путепроводом над КАД в районе Центральной улицы и транспортной развязкой с дорогой к порту «Бронка».

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