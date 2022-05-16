Siemens оставит турбинный завод «Силовым машинам» в Ленобласти

Siemens оставит турбинный завод &#171;Силовым машинам&#187; в Ленобласти
Турбинный завод Siemens продолжит работу в Ленобласти. Фото: Siemens

Компании Siemens Energy AG и «Силовые машины» продолжат производство в Ленобласти, несмотря на уход немецкого концерна Siemens с российского рынка.

Как сообщает «Деловой Петербург», главным активом концерна в Петербурге является завод «Сименс Электропривод» по производству электродвигателей. А в Ленинградской области работает «Сименс Технологии Газовых Турбин» — совместное производство Siemens Energy AG и «Силовых машин».

Областной завод функционирует с 2015 года, а через пять лет подразделение Siemens Energy AG было выделено в самостоятельное юрлицо. Сейчас он занимается производством газовых турбин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Siemens уходит с российского рынка. Концерн приступил к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности на территории России.

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