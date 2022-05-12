Siemens уходит с российского рынка

Немецкая компания Siemens объявила об уходе с российского рынка.

Как сообщается на сайте Siemens, концерн приступил к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности на территории России. В руководстве компании заявили, что продолжат поддерживать сотрудников в России в меру своих возможностей.

В начале марта Siemens объявил о прекращении международных поставок в Россию и Белоруссию, а также о приостановке работ по новым проектам в РФ. Решение об уходе из России было принято в связи с проведением спецоперации на Украине.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны». Вне зависимости от развития ситуации, в компании постараются до лета запустить новый подвижной состав.