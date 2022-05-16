На московском заводе Renault возродят производство «Москвичей»

На московском заводе Renault возродят производство &#171;Москвичей&#187;
На заводе возродят производство легковых автомобилей под брендом "Москвич". Фото: pixabay

На заводе Renault в Москве, который переходит в собственность столицы, запустят производство автомобилей «Москвич».

Московский мэр Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что собственник решил закрыть столичный завод Renault, но производство на нем не остановится. Власти Москвы заберут завод на баланс города для возрождения производства легковых автомобилей под брендом «Москвич».

По словам Собянина, правительство столицы приложит усилия для сохранения большей части коллектива завода и его смежных предприятий.

Он уточнил, что основным партнером «Москвича» станет КАМАЗ, в планах — производство электромобилей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Nissan не планирует возобновлять производство автомобилей в России до марта 2023 года.

Renault москва москвич производство сергей собянин


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Почти 20 велосипедистов сбили на дорогах Петербурга и Ленобласти за май
На московском заводе Renault возродят производство «Москвичей»
Синоптик Колесов: похолодание в Петербурге продлится до конца рабочей недели
В России выявили 4 543 случая заражения коронавирусом за сутки
В Петербурге от коронавируса умерли еще 10 человек
В Ленобласти за сутки подтвердили 61 случай коронавируса
Петербург вновь обогнал Москву по числу новых ковид-пациентов
Более 330 случаев коронавируса выявили в Петербурге за сутки