Почти 20 велосипедистов сбили на дорогах Петербурга и Ленобласти за май

ГИБДД раскрыла количество ДТП с участием велосипедистов, которые произошли на дорогах Петербурга и Ленобласти с начала мая.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, с начала мая в двух соседних регионах произошло 17 наездов на велосипедистов, два из которых обернулись летальным исходом. Среди пострадавших велосипедистов было трое детей.

Почти все аварии (14 из 17) произошли по вине водителей автомобилей, которые нарушили ПДД. Нарушения в основном были связаны с несоблюдением скорости, неправильным выбором дистанции, неправильным проездом пешеходного перехода.

В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и избегать резких маневров на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина на «Субару» разбилась в ДТП в Гатчинском районе.