Почти 20 велосипедистов сбили на дорогах Петербурга и Ленобласти за май

Почти 20 велосипедистов сбили на дорогах Петербурга и Ленобласти за май
Подавляющее большинство ДТП произошло из-за нарушений водителями ПДД. Фото: УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

ГИБДД раскрыла количество ДТП с участием велосипедистов, которые произошли на дорогах Петербурга и Ленобласти с начала мая.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, с начала мая в двух соседних регионах произошло 17 наездов на велосипедистов, два из которых обернулись летальным исходом. Среди пострадавших велосипедистов было трое детей.

Фото: УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Почти все аварии (14 из 17) произошли по вине водителей автомобилей, которые нарушили ПДД. Нарушения в основном были связаны с несоблюдением скорости, неправильным выбором дистанции, неправильным проездом пешеходного перехода.

Фото: УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В Госавтоинспекции призвали всех участников дорожного движения соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и избегать резких маневров на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что женщина на «Субару» разбилась в ДТП в Гатчинском районе.

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