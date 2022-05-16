Женщина на «Субару» разбилась в ДТП в Гатчинском районе

В Ленинградской области автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. Погибла водитель иномарки.

Как стало известно Gazeta.SPb, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 15 мая на автодороге «Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки» в Гатчинском районе. Водитель Subaru Tribeca не справилась с управлением, из-за чего кроссовер выехал на встречку, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 41-летняя женщина получила тяжелые травмы и скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

На месте происшествия работали сотрудники дорожной полиции. Установлено, что погибшая в прошлом ни разу не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД.

Проводится проверка.

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