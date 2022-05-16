Стали известны подробности обрушения крыши на двоих школьников в Кронштадте

В детские больницы Петербурга накануне госпитализировали двоих школьников, пострадавших при обрушении крыши в Кронштадте.

Как стало известно Gazeta.SPb, обрушение бетонной крыши произошло накануне около 15 часов в одноэтажном заброшенном здании, расположенном на Цитадельской дороге рядом с парком «Остров Фортов».

Под завалами оказались двое подростков, которые гуляли по зданию вместе с одноклассниками. 16-летнего девятиклассника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и компрессионным оскольчатым переломом 11-ти позвонков. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Второго, 15-летнего, подростка забрали в другую больницу с открытым оскольчатым переломом фаланги первого и второго пальца левой стопы.

Полиция установила, что заброшенное здание, где произошло обрушение, до 2020 года принадлежало воинской части Минобороны РФ, а после было передано автономной некоммерческой организации по развитию туристко-рекреационного кластера «Остров Фортов».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двоих подростков завалило при обрушении здания в Кронштадте.