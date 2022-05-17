Петербург лидирует по числу зараженных коронавирусом за сутки

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили еще 326 новых случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 525 195 местных жителей. При этом 1 487 998 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 730 за последние сутки. Об этом сегодня, 17 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 212 человек. Третье место у Свердловской области — 155 новых ковид-пациента.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение в Роспотребнадзор с предложением отмены обязательного масочного режима в городе. За последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала на 40,6%.