На Юрия Гагарина петербуржец задушил свою мать и сам признался в этом полиции

На Юрия Гагарина петербуржец задушил свою мать и сам признался в этом полиции. Фото: pixabay

На Юрия Гагарина петербуржец задушил свою мать и сам признался в этом полиции. Фото: pixabay

В понедельник, 16 мая, полицейским Московского района поступил звонок от 21-летнего молодого человека, который сообщил, что собственноручно задушил свою мать.

Утром, около 11:27 после поступления сообщения с улицы Юрия Гагарина, 48, корпус 1 правоохранительные органы выехали на место происшествия. Как стало известно Gazeta.SPB, по прибытию, действительно, было обнаружено тело 56-летней женщины со следами удушения.

Там же, в квартире, по указанному адресу был задержан звонивший молодой человек, который пояснил, что в ходе ссоры на почве внезапно возникших неприязненных отношений он руками задушил свою мать.

Оказалось, что 21-летний юноша состоит на учете в ПНД и имеет диагноз — шизофрения. Сразу же молодого человека задержали и и поместили в ИВС, также было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». С места преступления изъяли следы пальцев рук, смывы вещества бурого цвета и два электрических провода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге разбираются в обстоятельствах смерти ученицы 10 класса, скончавшейся в своей квартире.