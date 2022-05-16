Школьница из неблагополучной семьи скончалась в своей квартире на Большой Пороховской

В Петербурге разбираются в обстоятельствах смерти ученицы 10 класса, которая скончалась в своей квартире.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне в 16 часов в квартире на Большой Пороховской улице. Мать 16-летней девочки пришла домой с работы и увидела дочь без сознания. Она вызвала скорую помощь, но медикам не удалось спасти школьницу — она скончалась при проведении реанимационных действий. Признаков криминальной смерти на теле девочки не нашли.

Полицией установлено, что семья девочки состоит на учете в ОДН. 50-летняя мать неоднократно привлекалась к ответственности за занятие проституцией, неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей, а также появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Причину смерти подростка установят на судмедэкспертизе. Информацию о произошедшем передали в следственный отдел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что неизвестный в кепке домогался 15-летней девочки на Рыбацком проспекте.