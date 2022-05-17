В Калининском районе петербуржец не дошел до дома и получил удар ножом за автомобиль

В Калининском районе петербуржец не дошел до дома и получил удар ножом за автомобиль. Фото: pexels

В Калининском районе петербуржец не дошел до дома и получил удар ножом за автомобиль. Фото: pexels

Ранним утром 16 мая на проспекте Металлистов ножевое ранение получил 23-летний молодой человек. Напавший хотел завладеть автомобилем пострадавшего.

В понедельник, около 03:58 утра от Скорой помощи в полицию поступило сообщение, что в Калининском районе у дома 78 по проспекту Металлистов ножевое ранение. Как стало известно Gazeta.SPB, в ночь с 15 на 16 мая около 01:00 ночи недалеко от дома 73 по проспекту Металлистов неизвестный, пытаясь завладеть автомобилем, нанес его хозяину ножевое ранение. В результате пострадавший был доставлен в Мариинскую больницу с проникающем колото-резанным ранением грудной клетки.

Позже, около 04:15 по проспекту Металлистов, 69 правоохранительные органы «по горячим следам» задержали подозреваемого 1998 года рождения, — он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент задержанный находится в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 мая полицейским Московского района поступил звонок от 21-летнего молодого человека, который сообщил, что собственноручно задушил свою мать.