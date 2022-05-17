В коммуналке на Турбинной 21-летний петербуржец избил соседа

В Кировском районе 16 мая произошел конфликт двух проживающих рядом соседей коммунальной квартиры, в результате чего одному из них понадобилась госпитализация.

В понедельник ближе к вечеру, около 18:57 через экстренные службы поступило сообщение от мужчины, что на улице Турбинной, 39, его друга избил сосед. Как стало известно Gazeta.SPB, пострадавшему оказалось 37 лет, после произошедшего он был госпитализирован в тяжелом состоянии с ЗЧМТ, УГМ, острой субдуральной гематомой левого полушария и множественными ушибами.

Правоохранительные органы установили, что около 18:00 неработающий 21-летний молодой человек после конфликта с соседом нанес ему удары ногами и руками по различным частям тела, послед чего с места происшествия скрылся. В 22:30 «по горячим следам» его удалось задержать.

В настоящий момент молодой человек помещен в СПСЗЛ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ранним утром 16 мая на проспекте Металлистов ножевое ранение получил 23-летний молодой человек: оказалось напавший хотел забрать его автомобиль.