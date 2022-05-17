Для учреждений Петербурга неделя началась с сообщений о минировании

Для учреждений Петербурга неделя началась с сообщений о минировании. Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Для учреждений Петербурга неделя началась с сообщений о минировании. Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В понедельник, 16 мая, на протяжении всего дня с разных подозрительных электронных адресов на почты разных учреждений Северной столицы приходили угрозы о минировании объектов.

Также, помимо прочего, с неизвестного абонентского номера поступило 23 сообщения о заминировании 113 объектов. Как стало известно Gazeta.SPB, были даны предупреждения о взрыве 76 судов, 6 медицинских учреждений, 19 учебных учреждений и 12 гостиниц.

В результате была проведена эвакуация 3 479 человек из 4 объектов, а именно: из двух учебных заведений и двух судов. Другие объекты приняли решение не проводить эвакуацию.

Мероприятия по обследованию объектов завершились только в 21:50. По итогу взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. Было возбуждено 4 уголовных дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что угрозы минирования 15 мая заставили полицию искать бомбы в нескольких десятках ТРК и гипермаркетов «Лента» на территории Петербурга и Ленобласти.