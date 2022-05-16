Более 80 ТРК «заминировали» за сутки в Петербурге и Ленобласти

Угрозы минирования заставили полицию искать бомбы в нескольких десятках ТРК и гипермаркетов «Лента» на территории Петербурга и Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем на электронную почту сети магазинов «Лента» пришло сообщение о заложенной взрывчатке в 47 гипермаркетах в Петербурге. Через несколько часов еще одно сообщение с угрозой поступило на электронную почту ТРК «Охта Молл». В нем говорилось, что заминированы торгово-развлекательные комплексы в Петербурге и Ленобласти.

Сотрудникам полиции пришлось осмотреть 47 гипермаркетов «Лента», 63 петербургских ТРК и 23 ТРК в Ленобласти. Как оказалось, оба сообщения с угрозами были ложными.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пара автоугонщиков, похищавших иномарки бизнес-класса на заказ, задержана в Петербурге.