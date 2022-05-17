Спикер ЗакСа Бельский рассказал об импортозамещении и «вертолетных деньгах» в Петербурге

Первая половина 2022 года для петербуржцев сложилась не самым удачным образом: многие потеряли работу, а незащищенные слои населения никуда не исчезли. Кроме того, из-за санкций в отношении России пришлось столкнуться с еще одной загвоздкой — отечественным импортозамещением.

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский рассказал, как стараются помогать жителям города и что для этого предпринимается. Об этом он рассказал в беседе с «МК в Питере».

Бельский отметил, что он всегда был против так называемых «вертолетных денег». По его мнению, просто раздавать деньги является совсем не эффективным методом. Лучшим вариантом, по мнению спикера, будет создавать условия, чтобы у людей была мотивация искать новую работу или проходить переквалификацию.

Бельский подчеркнул, что сейчас в городе стоит задача сохранения того количества рабочих мест, которые уже есть, однако такое не всегда возможно именно в той отрасли, где конкретный человек себя видит. По мнению спикера, в кризисы всегда одни отрасли страдают, а другие начинают развиваться, и на общей занятости в городе это не сказалось.

«Кризисы — это и время возможностей. Например, в период пандемии очень сильно пострадали несколько отраслей, но при этом стали развиваться интернет-ресурсы», — привел пример лидер петербургских депутатов.

Касательно импортозамещения Бельский дал оптимистичные прогнозы, он также отметил, что вопрос этот, конечно, по щелчку пальцев не решится, но уже сейчас к освобождающимся местам, с которых уходят западные компании, проявляют достаточно серьезный интерес Индия, Китай.

«Бренды, которые мы привыкли покупать, просто поменяются на другие. Ряд западных стран, которые ввели санкции против Российской Федерации, — это не все страны мира», — заявил спикер.

Подчеркивается, что в перспективе замещение брендов, конечно, будет, и при этом часть отечественным производством. Количество бизнесменов, готовых фактически выкупать те или иные предприятия, для того чтобы их развивать на территории России, растет.

Напомним, по итогам четырех месяцев 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка открыли срочные вклады объемом 1 трлн рублей. Как сообщает Мойка78, это в 5 раз больше, чем годом ранее за этот же период.