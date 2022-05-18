В первой половине мая ВТБ спас от мошенников почти 7 млрд рублей своих клиентов

В первой половине мая ВТБ спас от мошенников почти 7 млрд рублей своих клиентов. Фото: ВТБ

В первой половине мая ВТБ спас от мошенников почти 7 млрд рублей своих клиентов. Фото: ВТБ

В начале мая в ВТБ зафиксировали увеличение активности мошенников на треть по сравнению с началом апреля.

В пресс-службе банка рассказали, что за две недели мая ВТБ отметили рост активности мошенников на 30% по сравнению с началом апреля. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам экспертов, больше всего мошенники проявлялись на вторых майских праздниках с 7 по 10 мая. Тогда число обращений клиентов, которых беспокоили злоумышленники, выросло на четверть по сравнению с первыми майскими праздниками.

Выяснилось, что почти в 100% случаев мошенники прибегают к «гибридному» методу, который включает социальную инженерию и фишинг. В банке также отметили, что чаще всего для обмана клиентов звонки совершаются с помощью робота, а после с помощью него переключаются на «специалиста ВТБ». После злоумышленники говорят об угрозе потери денег или оформлении заявки на кредит мошенниками, убеждают, что есть возможность избежать потерь, если перевести деньги на «безопасный» или «специальный» счет. Также в качестве уловки используются и фальшивые документы.

В банке рассказали, что с начала года ВТБ предотвратил уже 700 тысяч попыток злоумышленников совершить кражу денег со счетов клиентов, заявили в банке. Общий объем спасенных средств клиентов ВТБ составил почти 7 миллиардов рублей.

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