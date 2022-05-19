В Петербурге маленькая девочка получила тяжелые ожоги, опрокинув на себя чайник

В Петербурге в детскую больницу попала двухгодовалая девочка, опрокинувшая на себя чайник с кипятком.

Как стало известно Gazeta.SPb, малышка опрокинула на себя чайник с кипятком, поставленный на шкаф. Это случилось в квартире на улице Подвойского вчера утром.

Медики забрали ее с термическим ожогом практически всего тела: лица, ушных раковин, груди, живота, спины, обоих надплечий, левого плеча, левого бедра и голени. Ее состояние оценивают как тяжелое. В больнице вместе с ней лежит ее 20-летняя мать.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка обвинила бывшего мужа в насилии над общей 12-летней дочерью. Сотрудники полиции Выборгского района приняли меры к розыску и задержанию отца.