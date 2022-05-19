Петербурженка обвинила бывшего мужа в насилии над общей 12-летней дочерью

Полицейские ищут в Петербурге мужчину, который мог домогаться 12-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb, заявление в полицию на 34-летнего петербуржца подала его бывшая супруга, мать девочки. Она рассказала правоохранителям, что экс-муж совершил насильственные действия сексуального характера над их ребенком. Как утверждает женщина, это произошло в ночь на 17 мая в квартире на улице Композиторов.

Сотрудники полиции Выборгского района приняли меры к розыску и задержанию отца. Информацию о возможном преступлении над несовершеннолетней передали в следственные органы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после драки мигрантов в Петербурге госпитализировали парня с проколотым легким. Нападавшего сейчас разыскивают. Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.