Финская компания Gasum заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая

Газовая компания Финляндии Gasum сообщила, что поставки российского природного газа будут прекращены с 21 мая.
Как сообщается на сайте Gasum, российский «Газпром» уведомил Gasum, что подача природного газа в Финляндию будет прекращена 21 мая в 7:00.
Начиная с этого дня и в течение всего предстоящего летнего сезона Gasum будет стремиться обеспечить доступность природного газа для своих финских клиентов через газопровод Balticconnector. Газозаправочные станции компании продолжат работу в штатном режиме.
Ранее, 17 мая, в Gasum объявила, что отказывается выполнять требование России об оплате поставок газа в рублях.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финская Gasum подала в суд из-за требований оплаты российского газа рублями.