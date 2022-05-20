Финская компания Gasum заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая

Финская компания Gasum заявила о прекращении поставок российского газа с 21 мая
Поставки газа из РФ в Суоми будут прекращены 21 мая в 7:00. Фото: Pixabay

Газовая компания Финляндии Gasum сообщила, что поставки российского природного газа будут прекращены с 21 мая.

Как сообщается на сайте Gasum, российский «Газпром» уведомил Gasum, что подача природного газа в Финляндию будет прекращена 21 мая в 7:00.

Начиная с этого дня и в течение всего предстоящего летнего сезона Gasum будет стремиться обеспечить доступность природного газа для своих финских клиентов через газопровод Balticconnector. Газозаправочные станции компании продолжат работу в штатном режиме.

Ранее, 17 мая, в Gasum объявила, что отказывается выполнять требование России об оплате поставок газа в рублях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что финская Gasum подала в суд из-за требований оплаты российского газа рублями.

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