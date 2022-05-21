Клишас сообщил об оплате в рублях уже вынесенных решений ЕСПЧ

Клишас сообщил об оплате в рублях уже вынесенных решений ЕСПЧ
Клишас сообщил об оплате в рублях уже вынесенных решениях ЕСПЧ. Фото: duma.gov.ru

Выплаты по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека будут производиться только в рублях.

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, оплачивать решения Европейского суда по правам человека можно будет только в рублях. Об этом сенатор рассказал в своем Telegram-канале.

Поправку по этому пункту предполагается добавить к законопроекту, устанавливающий, что постановления ЕСПЧ, которые приняты после 16 марта 2022 года, не подлежат исполнению в РФ. Сенатор, что изменение будет рассмотрено во втором чтении.

Отмечается, что также будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 марта Европейский суд по правам человека принял решение о приостановке рассмотрения всех жалоб против Российской Федерации.

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