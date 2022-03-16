ЕСПЧ приостанавливает рассмотрение жалоб против России

Европейский суд по правам человека принял решение о приостановке рассмотрения всех жалоб против Российской Федерации.

В связи с выходом России из Совета Европы Европейский суд по правам человека сообщил, что останавливает рассмотрение всех жалоб против страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу страсбургского суда.

Отмечается, что в соответствии с постановлением Комитета министров Совета Европы о том, что Россия с 16 марта больше не будет являться членом Совета Европы, суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против России.

В заявлении суда также указано, что рассмотрение жалоб приостановлено до «определения правовых последствий выхода России для работы суда».

До этого, в среду, 16 марта, Комитет министров Совета Европы решил прекратить полномочия России в организации. Еще во вторник правительство России уведомило генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ПАСЕ проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать решения о выходе России из организации.