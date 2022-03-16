ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы

ПАСЕ проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации.

«Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить РФ немедленно выйти из Совета Европы. Если РФ не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой РФ перестанет быть членом Совета Европы», — говорится в заключении, которое приводит РИА Новости.