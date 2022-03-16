ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы

ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы
Исключение России из Совета Европы поддержали 216 депутатов. Фото: unsplash

ПАСЕ проголосовала за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать выхода России из организации.

«Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить РФ немедленно выйти из Совета Европы. Если РФ не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой РФ перестанет быть членом Совета Европы», — говорится в заключении, которое приводит РИА Новости.

Проект заключения поддержали 216 депутатов ПАСЕ, трое воздержались, против не выступил никто.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роскомнадзор продолжает блокировать сервисы VPN в России.

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