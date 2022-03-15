Роскомнадзор продолжает блокировать сервисы VPN в России

Роскомнадзор продолжает блокировать сервисы VPN в России
Роскомнадзор выполнит эту непростую задачу, заявил депутат. Фото: unsplash.com

В России на данный момент заблокировано порядка 20 популярных сервисов VPN, заявил депутат Госдумы, замглавы Комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, блокировка VPN является непростым делом, но Роскомнадзор успешно выполняет его. Депутат также добавил, что ведомство продолжит вести работу в этом направлении.

Хинштейн отметил в эфире канала «ДумаТВ», доступном на официальной странице Вконтакте, что в первую очередь в РКН занимаются наиболее «раскрученными» VPN.

Напомним, Роскомнадзор решил заблокировать социальную сеть Facebook, принадлежащую компании Meta, в России. О блокировке социальной сети Facebook стало известно 4 марта, с сайта Роскомнадзора. Отмечается, что такие меры ведомство решило принять из-за ограничения доступа к российским СМИ.В ведомстве подчеркнули, что с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев блокировки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что личные данные 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов утекли в сеть. База данных, в которую вошла информация о 21 млн пользователей, продается в даркнете. Сведения содержат адреса электронной почты, пароли и логины пользователей, а также данные об их мобильных устройствах и платежах.

vpn Роскомнадзор Россия


 

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