В России появится комиссия по развитию садоводства и огородничества

В России появится комиссия по развитию садоводства и огородничества. Фото: Pixabay

В России появится комиссия по развитию садоводства и огородничества. Фото: Pixabay

Правительство России утвердило создание в стране специально комиссии по вопросам садоводства и огородничества.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение , по которому в России будет создана специальная комиссия, занимающаяся развитием садоводства и огородничества на территории страны. Ее возглавит вице-премьер Виктория Абрамченко. Информация об этом появилась на сайте кабмина.

Подчеркивается, что главной задачей комиссии будет разработка скоординированных решений в области земельно-имущественных отношений и жилищных прав граждан, появившихся в связи с разрешением строительства на садовых участках индивидуальных жилых домов.

Также в обязанности комиссии будет входить совершенствование налогообложения и вопросы развития инфраструктуры, такие как газоснабжение и дороги. Кроме того, будут рассматриваться экологические проблемы.

Отмечается, что заседания специальной комиссии будут проводиться не реже одного раза в полгода при участии представителей федеральных и региональных властей и общественных объединений садоводов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что риск дефицита овощей в Российской Федерации не предвидится, считают в Минсельхозе.