В Минсельхозе заверили, что дефицита овощей в России не будет

В Минсельхозе заверили, что дефицита овощей в России не будет. Фото: pixabay

В Минсельхозе заверили, что дефицита овощей в России не будет. Фото: pixabay

Риск дефицита овощей в России не предвидится, считают в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что импорт продукции из стран-партнеров идет без перебоев, а если потребуется необходимость компании в России смогут оперативно перестраивать каналы поставок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минсельхоза.

«Таким образом, риски возникновения дефицита овощей в России исключены», — заявили в министерстве.

Отмечается, что на сегодняшний день стоимость овощей складывается из ряда факторов. Первое — это традиционное сезонное сокращение запасов отечественной продукции. В Минсельхозе рассказали, это может привести к тому, что зимой и в начале весны на рынке растет доля подорожавшей импортной.

Вместе с этим отмечается, что поступление на рынок овощей нового урожая способствует стабилизации ситуации с ценами.

Чтобы дополнительно обеспечить потребности внутреннего рынка Минсельхоз инициировал обнуление импортных пошлин на овощную группу до 30 сентября. Подчеркивается, что это решение уже принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России рост цен, помимо прочего, произойдет на хлеб, молоко, овощи и сахар.