В Минсельхозе назвали четыре продукта, которые вырастут в цене в 2022 году

По сравнению с прошлым годом, сахар уже вырос в цене. Фото: Pixabay

По сравнению с прошлым годом, сахар уже вырос в цене. Фото: Pixabay

В Российской Федерации рост цен, помимо прочего, произойдет на хлеб, молоко, овощи и сахар.

По словам заместителя главы Министерства сельского хозяйства Оксаны Лут, предполагается, что в текущем году вырастет стоимость молока, молочной продукции, хлеба, овощей и сахара, передает ТАСС.

Лут добавила, что в 2021 году получилось не допустить резкого скачка стоимости хлеба, потому что власти предоставляли производителям субсидии на один килограмм хлеба. Таким образом в магазинах он продавался по фиксированной цене.

Кроме этого, держались под контролем и цены на сахар. Сегодня он увеличил свою стоимость на 30 процентов. В минувшем году 1 килограмм продавался по 36 рублей, а в 2022 — уже по 46.

Оксана Лут добавила, что рост цены на овощи будет продолжаться вплоть до уборки нового урожая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экономист допустил рост цен на продукты весной 2022 года.