ETNT перечислило привычки, убивающие здоровье сердца

Стресс - это один из главных факторов, негативно влияющих на здоровье сердца. Фото: pixabay

Стресс - это один из главных факторов, негативно влияющих на здоровье сердца. Фото: pixabay

Человек может разрушить здоровье сердца, если будет неправильно питаться, жить в постоянном стрессе и пить некачественную воду.

Как пишет портал Eat this, Not that, есть несколько привычек, которые могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и быстро погубить сердце, тем самым сократив продолжительность жизни.

По словам кардиолога Ригвед Тадвалкара, стресс — это один из главных факторов, негативно влияющих на здоровье сердца. Постоянные переживания наносят вред нервной системе, активизируя выработку гормонов стресса. В таком состоянии человек сталкивается с повышенным кровяным давлением, нарушением электрического ритма, высоким уровнем холестерина. Все это может стать причиной появления заболеваний сосудов и сердца. Для борьбы со стрессом, кардиолог порекомендовал попробовать заниматься йогой или медитацией, либо найти любое другое расслабляющее занятие.

Здоровье сердца также зависит от питания. Если не следить за ним, то продолжительность жизнь сильно сократится. Вредные пищевые привычки могут негативно сказаться не только на сердце и сосудах, но и на всем организме в целом. К таким привычкам относится употребление фастфуда, жареной пищи, рафинированных углеводов, белого хлеба, сладкой газировки и большого количества алкоголя. Для сохранения здоровья Тадвалкар посоветовал присмотреться к идее правильного питания и составить сбалансированный рацион.

Вызвать проблемы с сердцем может и малоподвижный образ жизни. Отсутствие физической активности может обернуться атеросклерозом, который, в свою очередь, запросто может причиной сердечного приступа. Чтобы снизить риски развития данных недугов, нужно делать физические упражнения хотя бы 15-30 минут в день.

Следующая вредная привычка — бесконтрольный прием БАДов. Во многих случаях люди принимают различные биодобавки без какой-либо необходимости. Но мало кто знает, что те же витамины могут быть несовместимы с другими принимаемыми препаратами, негативно отражаясь на сердце. В таком случае ожидаемый положительный эффект от витаминов обернется проблемами со здоровьем.

Кроме того, для здоровья сердца важно употреблять только качественную питьевую воду. В водопроводной воде могут содержаться вредные для организма компоненты, поэтому лучше не рисковать.

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