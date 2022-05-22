Диетолог назвала три самых популярных, но вредных салата

Популярные у россиян салаты оказались не такими и полезными. С самыми вредными из них встреча происходит чаще всего на праздники.

Российский диетолог Ирина Писарева рассказала, какие же салаты не стоит употреблять в большом количестве. Речь идет о селедке под шубой, оливье и мимозе. Об этом специалист поделилась с Ura.ru.

Оливье, по мнению Писаревой, является самым вредным, так как в его составе присутствует майонез, совмещение горошка, бобовых, крахмалистых и колбасы. Плюсом ко всему идет большое количество соли, в результате чего получается калорийная «углеводная бомба».

Селедка под шубой пользуется примерно той же популярностью у жителей России, как и оливье. При этом, почти 90% граждан этот салат с майонезом, который содержит большое количество соли и сахара. Диетолог предупредила, что людям, склонным к отекам и проблемам с почками, этот салат противопоказан.

Мимоза тоже делается с майонезом и является не менее калорийным блюдом, который может изрядно нагрузить организм.

По мнению Писаревой, салат можно сделать менее калорийным с помощью куриного филе вместо колбасы, йогуртового соуса или оливкового масла вместо майонеза и авокадо вместо яйца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что совсем не обязательно ходить в спортзал, если есть желание избавиться от висцерального жира.