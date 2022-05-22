Врач раскрыла секрет, как без спортзала убрать жир на животе

Врач раскрыла секрет, как без спортзала убрать жир на животе. Фото: unsplash

Врач раскрыла секрет, как без спортзала убрать жир на животе. Фото: unsplash

Оказалось, что совсем не обязательно ходить в спортзал, если есть желание избавиться от висцерального жира. Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала, что достаточно просто иметь возможность двигаться.

При этом можно выполнять подвижные упражнения без всяких спортзалов, утренних пробежек, курсов йоги. Например, можно плавать, отжиматься, приседать, но делать это все по 45 минут в день одним массивом. Об этом специалист поделилась в своем Telegram-канале.

Для тех, кто вынужден работать за компьютером, тоже есть совет: каждый час вставать, немного ходить и приседать. Павлова советует отжаться хотя бы от подоконника или стены.

«Кстати сказать, можно эти пятиминутные паузы сочетать со стаканом воды — тогда вы будете выпивать свою норму», — заявила эксперт, отметив, что достаточное количество воды — главное правило похудения.

Эндокринолог подчеркнула, что сочетание разумного питания и ежедневной физкультуры по 45 минут, а также водный баланс помогут снизить висцеральный жир.

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