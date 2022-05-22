Диетолог рассказала, какое масло лучше всего подходит для жарки

Диетолог рассказала, какое масло лучше всего подходит для жарки
Диетолог рассказала, какое масло лучше всего подходит для жарки. Фото: pixabay

Выяснилось, что в некоторых видах масел при жарке образуются свободные радикалы опасные для организма. Эксперт объяснила, что лучше всего подходит для жарки продуктов.

Врач-диетолог, нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова рассказала, что в ряде масел при нагревании образуются вредные вещества, которые поддерживают воспалительные процессы и приводят к дегенеративным изменениям, а также генетическим нарушениям в организме. Специалист поделилась с радио Sputnik, что пропитавшиеся таким маслом продукты становятся вредными для человека.

Таким образом, масло становится токсичным, когда начинает дымится на сковородке. Для жарки обычно подходит такое масло, в котором есть большое содержание насыщенных жирных кислот и минимальное количество полиненасыщенных жирных кислот.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что польза некоторых продуктов слишком сильно преувеличена, считает врач и телеведущий Александр Мясников.

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