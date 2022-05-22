Врач Мясников назвал продукты, польза которых переоценена

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что польза некоторых продуктов слишком сильно преувеличена.

Безусловно, продукты, о которых пойдет речь благоприятно действуют на организм, но, все же, они не так стопроцентно полезны, как все о них говорят. По мнению Мясникова, например, в манной каше очень много «быстрых» калорий. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Врач рассказал, что в случае, когда человек съедает ложку манной каши — это равносильно съеденному куску хлеба или кусочку сахара, так как сахар в крови подскакивает моментально, после чего на повышение идет инсулин, что является причиной многих проблем.

Еще один продукт, о пользе которого так много говорят, — хлебцы.

«Если взять картошку и заменить на картофельные чипсы, это будет полезнее? Это, считай, чипсы из хлеба. Все то же самое, только нет воды. Калорийность соответствующая», — провел сравнение Мясников.

Гематоген тоже получил от эксперта минус в оценке. По мнению врача, это продукт абсолютно бессмысленный, так как в одной пастилке всего 5 миллиграммов железа.

Следующий спорный момент — это полезность натурального сока. Выяснилось, что в стакане этого напитка содержится по восемь-девять кусочков сахара. Затрагивая морскую соль Мясников отметил, что она, конечно же, полезнее обычной, но все равно является по сути своей солью, которую необходимо ограничивать в употреблении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые завтраки могут сильно поднять уровень сахара в крови, поэтому людям с диабетом противопоказано их употребление.