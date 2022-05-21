Врач-диетолог назвала завтрак, который противопоказан диабетикам

Некоторая группа завтраков может сильно поднять уровень сахара в крови, поэтому людям с диабетом противопоказано злоупотреблением некоторых блюд.

Так, речь идет о кашах на завтрак, в частности, рисовой и манной. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что их употребление может иметь опасные последствия для диабетиков. Об этом специалист поделилась с радиостанцией «Говорит Москва».

Каша, несомненно, является полезным блюдом, но следует обращать внимание на то, какие именно ее разновидности можно употреблять.

С утра могут быть полезны не все каши, считает Соломатина. Так, исключением становятся манная и рисовая каши. В белом рисе содержится большое количество крахмала, поэтому каша имеет высокий гликемический индекс, определяющий способность блюда повышать уровень сахара в крови.

Эксперт подчеркнула, что повышение глюкозы в крови с утра может повредить не только человеку с сахарным диабетом либо с инсулинорезистентностью, человеку с лишним весом, но и вполне здоровому в случае злоупотребления продуктом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на сегодняшний день одной из самых частых причин летальных исходов в мире и, в том числе, России приходится на сердечно-сосудистые заболевания. Предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, однако, можно