Коммунальные услуги в Петербурге подорожают на 3,5% с июля

Петербуржцев ждет увеличение платы за коммунальные услуги с 1 июля 2022 года.

Тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 3,5%, пишет «Петербургский дневник». При этом, по словам главы комитета по тарифам Дмитрия Коптина, власти стараются сдерживать рост цен на «коммуналку».

Так, плату за водоснабжение и водоотведение поднимут всего на 1,7%. Последний раз такое незначительное увеличение тарифа было больше 10 лет назад.

Тарифы на горячую воду и отопление увеличатся на 3,6%. Стоимость газоснабжения вырастет на 3,3%, а электроэнергии — примерно на 5%. А тариф за вывоз мусора останется прежним.

В городе также есть меры соцподдержки для оплаты коммунальных услуг. В частности, субсидии получат семьи, чья доля на оплату ЖКУ из совокупного дохода составляет 14%. Льготные категории граждан могут получить 50-процентную скидку при оплате «коммуналки».

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