Магазины Cropp, Reserved и House возобновили работу в «Мега Дыбенко»

В ТРЦ «Мега Дыбенко» в Кудрово вновь открылись магазины одежды, принадлежавшие польскому ритейлеру LPP.

В «Меге» возобновили работу магазины Reserved, Cropp, Sinsay и House. При этом все магазины открылись под старыми вывесками. Об этом сообщает Peterburg2.

Как оказалось, не все магазины были готовы к открытию. В Reserved, например, возникла нехватка фирменных пакетов. Из-за этого покупки на кассе пока выдают в пакетах Cropp. По словам продавцов, новый товар должен поступить в магазины уже в предстоящий четверг.

Напомним, что российское подразделение LPP было продано китайскому консорциуму. Постепенно в магазинах будут заменять старые вывески на временные с новыми логотипами. В частности, Reserved сменит вывести на Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».