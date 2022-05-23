Магазины Cropp, Reserved и House возобновили работу в «Мега Дыбенко»

Магазины Cropp, Reserved и House возобновили работу в &#171;Мега Дыбенко&#187;
Магазины одежды Reserved и Cropp открылись в "Меге Дыбенко". Фото: unsplash

В ТРЦ «Мега Дыбенко» в Кудрово вновь открылись магазины одежды, принадлежавшие польскому ритейлеру LPP.

В «Меге» возобновили работу магазины Reserved, Cropp, Sinsay и House. При этом все магазины открылись под старыми вывесками. Об этом сообщает Peterburg2.

Как оказалось, не все магазины были готовы к открытию. В Reserved, например, возникла нехватка фирменных пакетов. Из-за этого покупки на кассе пока выдают в пакетах Cropp. По словам продавцов, новый товар должен поступить в магазины уже в предстоящий четверг.

Напомним, что российское подразделение LPP было продано китайскому консорциуму. Постепенно в магазинах будут заменять старые вывески на временные с новыми логотипами. В частности, Reserved сменит вывести на Re, Mohito — M, Sinsay — «Син».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители России на 15% стали реже посещать ТЦ после закрытия иностранных магазинов.

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