Средняя ставка по банковским вкладам в России снизилась до 11,8%

Центробанк РФ сообщил о снижении средней максимальной ставки по рублевым вкладам в крупнейших кредитных организациях России.
По данным регулятора, во второй декаде мая средняя ставка по вкладам в 10 крупнейших банках снизилась до 11,8%. В начале мая средняя ставка составляла 12,1%.
Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, банке «ФК Открытие», Райффайзенбанке, «Тинькофф банке», Промсвязьбанке и Совкомбанке.
ЦБ при определении максимальной процентной ставки по каждому банку учитывал максимальные ставки по вкладам, доступным каждому клиенту. Не учитывались ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривались вклады с дополнительными условиями.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минфин РФ надеется, что ЦБ снизит ключевую ставку ради развития бизнеса.