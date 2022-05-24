Средняя ставка по банковским вкладам в России снизилась до 11,8%

Банк РФ сообщил о снижении средней ставки по вкладам в банках. Фото: сайт ЦБ РФ

Банк РФ сообщил о снижении средней ставки по вкладам в банках. Фото: сайт ЦБ РФ

Центробанк РФ сообщил о снижении средней максимальной ставки по рублевым вкладам в крупнейших кредитных организациях России.

По данным регулятора, во второй декаде мая средняя ставка по вкладам в 10 крупнейших банках снизилась до 11,8%. В начале мая средняя ставка составляла 12,1%.

Речь идет о Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, банке «ФК Открытие», Райффайзенбанке, «Тинькофф банке», Промсвязьбанке и Совкомбанке.

ЦБ при определении максимальной процентной ставки по каждому банку учитывал максимальные ставки по вкладам, доступным каждому клиенту. Не учитывались ставки с капитализацией процентов по вкладу и не рассматривались вклады с дополнительными условиями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минфин РФ надеется, что ЦБ снизит ключевую ставку ради развития бизнеса.