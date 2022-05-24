Владельцы «Пушкинской карты» смогут бесплатно смотреть российские фильмы

По «Пушкинской карте» можно будет посмотреть все российские фильмы. Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского

По «Пушкинской карте» можно будет посмотреть все российские фильмы. Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского

Правительство РФ расширило возможности «Пушкинской карты», с помощью которой молодые люди могут бесплатно приобщаться к культуре.

В кабмине сообщили, что владельцы «Пушкинской карты» смогут смотреть все российские фильмы, в том числе созданные без поддержки государства. Соответствующее решение примут в Минкультуры РФ.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно смотреть современные российские киноленты.

Также он сообщил, что государство окажет поддержку кинобизнесу, чтобы облегчить прохождение текущего периода.

До этого момента по «Пушкинской карте» можно было смотреть только те фильмы, которые были созданы при поддержке Минкультуры или Фонда кино.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что выяснилось, где чаще всего бывали петербуржцы, обладающие «Пушкинской картой».