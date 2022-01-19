Выяснилось, где чаще всего бывали петербуржцы, обладающие «Пушкинской картой»

Выяснилось, где чаще всего бывали петербуржцы, обладающие &#171;Пушкинской картой&#187;
Выяснилось, где чаще всего бывали петербуржцы, обладающие "Пушкинской картой". Фото: Telegram-канал Бориса Пиотровского

Удалось разузнать, какие места пользовались у обладателей «Пушкинской карты» пользовались наибольшей популярностью.

Из негосударственных участников акции в Северной столице горожане больше всего ходили в «Севкабель Порт». Об этом рассказал в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

В списке лидеров по посещениям оказались выставка HYDRA в пространстве «Севкабель порт». Отмечается, что по программе уже продали более 2000 билетов. Еще одним лидеров стал театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. В топ также вошли театр ЦЕХъ и Музей уличного искусства.

Пиотровский добавил, что популярностью пользуются и мероприятия в Яани Кирик, на Тинькофф Арене.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с первого февраля вступает в силу нововведение для россиян: по Пушкинской карте можно посмотреть фильмы отечественного кино.

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