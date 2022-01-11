С февраля по Пушкинской карте можно посмотреть фильм в кино

С февраля по Пушкинской карте можно посмотреть фильм в кино
С февраля по Пушкинской карте можно посмотреть фильм в кино. Фото: скриншот сайта госуслуг

Уже с первого февраля вступает в силу нововведение для россиян: по Пушкинской карте теперь можно посмотреть фильмы в кино.

Однако, есть оговорка: по Пушкинской карте будет возможно посмотреть только отечественные фильмы, созданные при поддержке Минкульта. Также можно посмотреть «золотую коллекцию» картин, которые были созданы до 1991 года. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Борис Пиотровский.

«Пушкинская карта» раз в год пополняется средствами от государства, которые направлены на для покупку билетов в театры и музеи. Карта предназначена только для молодежи — ее можно оформить через портал Госуслуг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с пандемией депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести разрешение использовать «Пушкинскую карту» всем жителям России, а не только молодежи.

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С февраля по Пушкинской карте можно посмотреть фильм в кино
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